У Києві через загрозу ударних дронів оголошено повітряну тривогу

По обіді 7 вересня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стали ворожі дрони, що фіксуються над Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 18:37 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

За даними Повітряних сил, безпілотники з Чернігівської області заходять в Київську. Наразі загрозу оголошено зокрема в Броварському та Бориспільському районах.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – повідомли у Київській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Так, під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.