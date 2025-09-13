Головна Світ Соціум
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною
Через загрозу БпЛА у прикордонних з Польщею регіонах України у польському повітряному просторі розпочато роботу військової авіації
У повітряному просторі країни діють польські та союзні повітряні судна

Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост у соцмережі Х Оперативного командування Збройних сил Польщі.

«Увага, у зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують із Республікою Польща, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації», – ідеться в публікації.

У командуванні зазначили, що з метою гарантування безпеки запущено всі процедури. Зокрема, у повітряному просторі країни діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки у стані найвищої готовності.

«Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки», – ідеться в пості.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі додали, що відстежують поточну ситуацію, і підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Тим часом, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск теж підтвердив, що через російські дрони поблизу Польщі у країні почалися превентивні операції польської та союзної авіації. Крім того, закрито аеропорт Любліна. 

«Наземні сили протиповітряної оборони приведені в стан підвищеної боєготовності», – написав він.

Зазначимо, що сьогодні вдень ворожі безпілотники фіксували в низці західних областей, унаслідок чого було оголошено тривогу. Станом на зараз тривога триває у Волинській області.

Крім того, низка моніторингових каналів повідомляла, що російський дрон залетів на територію Румунії. Однак офіційно підтвердження цьому немає.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники. 

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.

