У Києві та низці областей лунає повітряна тривога

Повітряні сили попередили про загрозу ворожих безпілотників

У Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголошено повітряну тривогу – над територією України зафіксовано ворожі дрони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Станом на 19:19 безпілотники були помічені на таких напрямках:

Київ – ворожий безпілотник у районі Броварів рухається в напрямку міста.

Сумська область – ударні безпілотники рухаються в напрямку Чернігівської області.

Чернігівська область – ворожі безпілотники прямують у бік Київської області.

Київська область – група ударних безпілотників рухається в напрямку Житомирської області.

Запорізька область – група ударних безпілотників рухається на північ.

Акваторія Чорного моря – група ударних безпілотників прямує в напрямку Херсонської області.

Водночас карта повітряних тривог станом на зараз виглядає наступним чином:

Нагадаємо, 6 вересня о 14:33 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі злітом МіГ-31К. О 14:56 пролунав відбій.