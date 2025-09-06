Головна Країна Події в Україні
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога
О 19:13 Україну охопила масштабна повітряна тривога.
фото: glavcom.ua

Повітряні сили попередили про загрозу ворожих безпілотників

У Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголошено повітряну тривогу – над територією України зафіксовано ворожі дрони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Станом на 19:19 безпілотники були помічені на таких напрямках:

  • Київ – ворожий безпілотник у районі Броварів рухається в напрямку міста.
  • Сумська область – ударні безпілотники рухаються в напрямку Чернігівської області.
  • Чернігівська область – ворожі безпілотники прямують у бік Київської області.
  • Київська область – група ударних безпілотників рухається в напрямку Житомирської області.
  • Запорізька область – група ударних безпілотників рухається на північ.
  • Акваторія Чорного моря – група ударних безпілотників прямує в напрямку Херсонської області.

Водночас карта повітряних тривог станом на зараз виглядає наступним чином:

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, 6 вересня о 14:33 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі злітом МіГ-31К. О 14:56 пролунав відбій.

Теги: Київ безпілотник тривога

