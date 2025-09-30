Окупанти атакували Дніпро дронами: понад десяток поранених (оновлюється)

На цей час відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки

Російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атак виникли пожежі. Наразі у місті та регіоні триває загроза ударних безпілотників.

Оновлено о 17:08

Як повідомив Лисак, за даними медиків, на зараз у Дніпрі вже 12 постраждалих. У них осколкові поранення, рвані рани, забої.

«Більшість – госпіталізовані. Одна людина у важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.

За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Чиновник зазначив, що наразі країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини безпілотники стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Раніше повідомлялося, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі «шахеди» на реактивних двигунах. Сили оборони намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ.

До слова, уночі російські окупаційні війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Внаслідок атаки загинула ціла родина.