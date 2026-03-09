У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:08 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 9 березня противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

До слова, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.