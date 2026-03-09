Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:08 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 9 березня противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

До слова, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9 лютого, 19:22
Повітряна тривога у Києві тривала три години
Повітряна тривога у Києві тривала три години
12 лютого, 05:20
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
13 лютого, 23:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 лютого, 09:19
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 лютого, 13:21
Відбій було оголошено о 15:20
Тривога у Києві та низці областей тривала 15 хвилин
21 лютого, 15:30
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 лютого, 07:33
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
27 лютого, 11:55
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
2 березня, 10:07

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Із чотирьох населених пунктів Херсонщини рятувальники примусово евакуюють 46 дітей
Із чотирьох населених пунктів Херсонщини рятувальники примусово евакуюють 46 дітей
Стрілянина посеред Львова: опубліковано кадри зухвалого нападу
Стрілянина посеред Львова: опубліковано кадри зухвалого нападу
ЗСУ у лютому звільнили більше території, ніж РФ захопила: деталі від Сирського
ЗСУ у лютому звільнили більше території, ніж РФ захопила: деталі від Сирського
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua