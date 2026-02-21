Головна Київ Новини
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити укриття

 

Станом на 15:52 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 13:20 оголошено відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА.

До слова, інженерні війська Сил підтримки ЗСУ разом із інженерними підрозділами інших родів військ підбили підсумки роботи за перший місяць 2026 року. Завдяки масованому використанню технологій дистанційного мінування вдалося ліквідувати майже 700 загарбників та знищити понад сотню одиниць ворожої техніки.

Теги: тривога Київ

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
