Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
Ворог уночі завдав удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА

У ніч на 9 березня противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 9 березня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 9 березня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Нагадаємо, пʼятеро людей отримали травми внаслідок ворожих обстрілів Сумщини.

