У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 19:03 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляди моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 19:22 у столиці пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Як повідомлялося, російські загарбники 9 лютого знову атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів є пошкодження та руйнування обладнання, постраждалих немає.

До слова, на Сумщині російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі. Унаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга. Обійшлося без постраждалих.