«Контракт 18-24». Зеленський підписав закон про відстрочки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відповідно до закону, військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення залишаються в резерві ЗСУ
фото: Офіс президента

Українці, які підписали «Контракт 18–24» та відслужили рік, отримали право на відстрочку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про соцзахист військовослужбовців. Він фіксує відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав «Контракт 18-24» і прослужив 12 місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як відомо, закон встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.

«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років. Програма пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони та комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювали законопроєкт про обовʼязкове право на відстрочку для військовослужбовців за «Контрактом 18-24». Згодом його підтримав парламент.

Нагадаємо, програму «Контракт 18-24» розширено на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен охочий віком від 18 до 24 років може самостійно обрати будь-яку бригаду, до якої хоче приєднатися.

До слова, українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні.

