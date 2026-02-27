В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 11:24 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. Об 11:55 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, ворог вчергове атакував Одеську область. Під удар потрапила цивільна, портова та промислова інфраструктура. Зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Як повідомлялося, російські війська атакували Суми. Ударний безпілотник влучив у будівлю в центрі міста.

До слова, окупанти обстріляли Запорізьку область. Унаслідок ворожого удару травмовані чотири людини, зокрема один підліток.