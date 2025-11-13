У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 14:47 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 15:07 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, учора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області.