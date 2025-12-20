Головна Країна Події в Україні
Міненерго повідомило про знеструмлення в чотирьох областях

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
Міненерго повідомило про знеструмлення в чотирьох областях
Унаслідок атак РФ є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях
Ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння

У ніч на 20 грудня ворог атакував об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Унаслідок атак РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. 

Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. Постраждалих немає.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Нагадаємо, що в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. 

Унаслідок ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури Одеського району загинули восьмеро осіб, ще 27 людей зазнали поранень. 

