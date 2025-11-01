У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Через ризик удару балістичним озброєнням з боку РФ слід перебувати в укриттях

У Києві та низці областей удруге за вечір 1 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики. Як інформує «Главком», про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку», – ідеться у повідомленні.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги», – удеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації о 20:01.

Після цього військові зафіксували швидкісну ціль, яка летіла на Чернігів. Потім – ще одну ціль на це ж місто, і потім третю.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.