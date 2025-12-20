Російський генерал, що доповідав Путіну про «захоплення» Куп’янська, зник – Зеленський

Генерал Сергій Кузовльов звітував Путіну про повне захоплення Куп’янська та отримав звання Героя Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російський генерал, який доповідав Володимиру Путіну про повне захоплення міста Куп’янськ на Харківщині, зник. Це сталося після того, як українські сили провели в місті контратаку. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав в інтерв’ю для польських журналістів.

За словами Зеленського, ситуація на полі бою лишається складною, але він наголосив, що російське керівництво вже не раз заявляло про контроль над населеним пунктом, зокрема Куп’янськом, що згодом виявлялося неправдою.

«… ми бачили відео, де генерал звітував про їхнє захоплення. А потім я поїхав до Куп'янська, і справді, ситуація була складною, а лінія фронту була дуже близько. Але наші Збройні сили контролюють Куп'янськ. Потім цей генерал зник, невідомо куди», – каже український президент.

Згодом, продовжує Зеленський, з’явилася інформація, що цього генерала буцімто знайшли мертвим. Він наголосив, що «кожну інформацію потрібно перевіряти десять разів, але якщо він зник, я б не був здивований».

Незрозуміло, про кого саме говорить президент, але в мережі поширювалося відео, на якому генерал Сергій Кузовльов звітує Путіну про повне захоплення Куп’янська. Російські ресурси стверджували, що після цього він отримав звання Героя Росії.

Нагадаємо, російські заяви про «взяття» Куп’янська не відповідають дійсності. Хоча в місті справді перебуває понад сотня росіян. У самому Куп'янську перебувають окремі групи російських окупантів. Вони зайшли туди понад місяць тому. Саме на тлі такої присутності Росія почала доповідати своєму командуванню про нібито взяття міста.

Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянськ Харківської області.

Візит Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення.

Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».