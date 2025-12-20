Головна Країна Події в Україні
Спецтранспорт для бездоріжжя: «Сталевий фронт» передав 157-й бригаді квадроцикли та «штаб на колесах»

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник

У бригаді підтверджують, що отримана техніка одразу буде розподілена між підрозділами на передовій
фото: steelfront.scm.com.ua

Загальна сума вже перевищила 144 млн грн: «Сталевий фронт Ріната Ахметова» передав чергову партію допомоги 157-й ОМБр

Ініціатива «Сталевий фронт Ріната Ахметова» передала черговий транш допомоги 157-й окремій механізованій бригаді. Цього разу фокус зроблено на спеціалізованому транспорті для складного рельєфу та засобах для розгортання мобільних позицій.

До пакета допомоги увійшли 5 потужних квадроциклів, призначених для швидкого переміщення малих груп, евакуації поранених та підвезення боєкомплекту на ділянках, де звичайна техніка не може пройти або є надто помітною ціллю. Для забезпечення ротацій та тилової логістики бригаді також передано 4 мікроавтобуси.

Окремим пунктом передачі став спеціалізований причіп-автодім. Військові планують використовувати його як мобільний командний пункт або зону відпочинку для екіпажів БпЛА, які працюють безпосередньо поблизу лінії зіткнення.

Крім того, «Сталевий фронт» доставив велику партію комплектуючих для обслуговування дронів – від пропелерів та кабелів до передатчиків, що дозволить проводити терміновий ремонт та доопрацювання безпілотників у польових умовах.

Представники ініціативи зазначають, що склад допомоги формувався за принципом закриття «вузьких місць» у фронтовій логістиці.

«Війна – це не лише танки та артилерія, це насамперед логістика «останнього кілометра». Квадроцикли, які ми передали сьогодні – це можливість для бійців швидко «заскочити» на позицію, виконати задачу і зникнути до того, як ворог зреагує. А автодім – це, по суті, острівець цивілізації та функціональності посеред поля, – пояснює Антон Гончарук, представник ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова». – Ми намагаємося давати не просто «залізо», а інструменти, які роблять бойову роботу ефективнішою та трохи комфортнішою, наскільки це можливо в умовах війни».

У бригаді підтверджують, що отримана техніка одразу буде розподілена між підрозділами на передовій.

«Мобільність – це життя. Мікроавтобуси закривають питання підвезення особового складу, а квадроцикли незамінні в умовах бездоріжжя таш щільного вогню, коли вантажівкою не проїдеш. Щодо «дріб'язку» для дронів – це витратний матеріал, якого завжди бракує, і наявність запасу запчастин означає, що наші «пташки» завжди будуть у повітрі, – прокоментував представник 157-ї ОМБр. – Окремо дякуємо за причіп – для операторів дронів це можливість працювати в теплі та з захистом від опадів, що критично важливо для збереження дороговартісної апаратури».

Загальна сума допомоги 157-й ОМБр від «Сталевого фронту» наразі складає понад 144 млн грн.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, створена для допомоги Силам Оборони України. Ініціатива є найбільшим приватним донором армії.

Теги: волонтер військові війна фронт



