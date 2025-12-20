Головна Країна Події в Україні
Ворог масовано атакував Миколаїв безпілотниками: фото наслідків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Ворог масовано атакував Миколаїв безпілотниками: фото наслідків
Ворог знищив два гаражі, легковик та трактор
фото: ДСНС

Унаслідок удару спалахнула пожежа на території автогаражного кооперативу

У ніч на 20 грудня росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
фото: ДСНС

Унаслідок удару зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
фото: ДСНС

Знищено два гаражі, легковик та трактор, пошкоджено ще п’ять гаражів та один автомобіль.

Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
фото: ДСНС

Постраждалих немає.

Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
Вночі росіяни здійснили масовану атаку БпЛА на Миколаїв
фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням,

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. 

Унаслідок ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури Одеського району загинули восьмеро осіб, ще 27 людей зазнали поранень. 

пожежа обстріл Миколаїв безпілотник

