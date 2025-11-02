Головна Країна Події в Україні
У Києві оголошено повітряну тривогу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Через ризик удару балістичним озброєнням з боку РФ слід перебувати в укриттях

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Як інформує «Главком», про це повідомляли у Повітряних силах ЗС України.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку», – ідеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Київ

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях

