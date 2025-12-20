Головна Країна Події в Україні
Сили оборони знищили військовий корабель РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Сили оборони знищили військовий корабель РФ
Уражено військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік»
колаж: Генштаб (ілюстративний)

Також уражено об’єкт, що належить компанії «Лукойл»

У ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік». Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об’єкт належить компанії «Лукойл». Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

Як повідомлялося раніше, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії «Лукойл».

Нагадаємо, вночі 20 грудня безпілотники атакували Брянську область у Росії. Під атаку БпЛА потрапило місто Новозибків. Ймовірно, було уражено місце, де зберігається зброя.

Крім того, 19 грудня безпілотники атакували хімічний завод Тольяттіазот у Тольятті, РФ. На місці удару спалахнула пожежа.

Читайте також:

Теги: війна корабель окупанти ЗСУ

Читайте нас

