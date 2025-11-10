У більшості областях оголошено відбій повітряної тривоги

Можна виходити з укриття

По всій Україні оголошено тривогу. Існує ракетна небезпека.

У Києві о 00:29 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Оновлення

У Києві о 01:07 оголошено відбій. Також у більшості областей загроза минула.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи справді наступ росіян на Покровськ тимчасово сповільнився та яка там ситуація.

Покровськ – це суцільний укріп-район, сказав головком. Так, є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження. Але командування знає, де ці місця. І саме тому ситуація контрольована, запевнив Сирський.

«Звичайно, є і план «Б», і план «В» – для всіх варіантів розвитку подій», – поділився головком.