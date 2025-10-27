Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 18:35 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 18:52 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, учора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 жовтня, 03:58
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
28 вересня, 14:27
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 жовтня, 02:25
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
20 жовтня, 12:37
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 жовтня, 09:03
Повітряна тривога у Києві призвела до збоїв у роботі метро
Повітряна тривога у Києві призвела до збоїв у роботі метро
1 жовтня, 09:00
У двоповерховій будівлі сталася пожежа через атаку дронів уранці 1 жовтня
На Київщині через ранкову дронову атаку сталася пожежа (фото)
1 жовтня, 12:26
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
2 жовтня, 09:19
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Вчора, 03:08

Події в Україні

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, – адвокат
Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, – адвокат
Чи захопили окупанти Родинське на Донеччині? «Азов» зробив заяву
Чи захопили окупанти Родинське на Донеччині? «Азов» зробив заяву
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
Глава «Укренерго» пояснив, чому запроваджено аварійні відключення світла
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
У багатьох містах тимчасово окупованого Криму зірвано опалювальний сезон
У багатьох містах тимчасово окупованого Криму зірвано опалювальний сезон

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua