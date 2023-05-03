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У Києві та низці областей оголошена тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

Сьогодні, 3 травня, станом на 16:30 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. 

У Києві та низці областей оголошена тривога (мапа) фото 1

Триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: тривога

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