Сибіга назвав «єдину перевагу», яка залишилася у Росії

Сибіга наголосив, що важливо не лише захищатися від російських ракет, а й позбавляти РФ можливості їх виробляти та запускати

Глава МЗС: «Росіян треба наздоганяти і позбавляти спроможності виробляти балістику. Це для нас найбільша загроза»

Росія зберігає перевагу над Україною у повітрі, зокрема завдяки значним авіаційним силам та запасам балістичних ракет. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Сибіги, Росія наразі може виробляти від 120 до 140 балістичних ракет на місяць. За оцінкою української розвідки, на складах РФ перебуває близько 600 таких ракет.

«Наша арифметика базується на тих спроможностях, які Росія набула, набуває і має. Росія може виробляти в середньому від 120 до 140 балістичних ракет на місяць. На складах, за оцінкою нашої розвідки, у них 600. На жаль, вони нарощують свої спроможності», – сказав глава МЗС.

Сибіга зазначив, що Україні необхідно розвивати засоби перехоплення. За його словами, на зимовий період Україні потрібно щонайменше 300 інтерсепторів.

Водночас, наголосив міністр, важливо не лише захищатися від російських ракет, а й позбавляти РФ можливості їх виробляти та запускати. Він зокрема згадав використання Starlink та антибалістичні санкції.

«І в цьому ж розряді наші антибалістичні санкції. Ми знаємо їхню екосистему. Ми знаємо всі підприємства залучені. Ми знаємо людей відповідальних. І якраз наша ідея – і вона взята теж до виконання в Європі була – антибалістичні санкції після кожного удару. Швидка відповідь, не чекаючи цих великих санкційних пакетів», – зазначив Сибіга.

Він наголосив на необхідності позбавити Росію можливості виробляти балістичні ракети. «Росіян треба наздоганяти і позбавляти спроможності виробляти балістику. Це для нас найбільша загроза», – сказав глава МЗС.

За словами Сибіги, Україна вже позбавила Росію домінування на суші та на морі, однак перевага РФ залишається у повітрі. Він додав, що Україна працює над розвитком власної програми, щоб досягти необхідного балансу у військових спроможностях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі проти російських балістичних ракет ефективно працюють лише перехоплювачі до систем Patriot. Україні такі ракети необхідні фактично щодня.