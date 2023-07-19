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Вибухи пролунали у Запоріжжі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи пролунали у Запоріжжі
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

В ніч на 19 липня в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

У місцевих пабліках повідомляють про щонайменше три вибухи - перший відбувся близько 02:06.

На цей момент в області понад дві години як оголошена повітряна тривога. В ОВА закликали містян не ігнорувати тривогу та знаходитись в укриттях до відбою.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працює протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпера. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення всіх шість ракет. В ОК «Південь» заявили, що нічна атака не вплине критично на роботу Одеського порту. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка. 

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може «показати свою міць» у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом. 

Теги: Запоріжжя вибух тривога Юрій Ігнат

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