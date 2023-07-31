В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ підняла в небо винищувач

Українцям слід негайно перейти в укриття

О 00:09 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека наявна і в більшості українських регіонів. Окупанти атакують Україну ракетами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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«Ракетна небезпека – вся Україна!», – попередили військові.

За даними моніторингових каналів, тривога оголошена через зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області РФ. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал», яку важко збивати нашим захисникам.

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Жителям усіх областей, де фіксується небезпека, слід негайно перейти в укриття і дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено о 00:14

Повітряна тривога охопила всю Україну.

Мапа тривог станом на 00:14

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Нагадаємо, завершилася 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 34 авіаційні удари. Зокрема, застосував чотири ударні дрони Shahed-136, усі – знищено. Також РФ здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.