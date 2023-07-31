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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ підняла в небо винищувач

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ підняла в небо винищувач
РФ знову тероризує Україну ракетами
фото: glavcom.ua

Українцям слід негайно перейти в укриття

О 00:09 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека наявна і в більшості українських регіонів. Окупанти атакують Україну ракетами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Ракетна небезпека – вся Україна!», – попередили військові.

За даними моніторингових каналів, тривога оголошена через зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області РФ. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал», яку важко збивати нашим захисникам.

Жителям усіх областей, де фіксується небезпека, слід негайно перейти в укриття і дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено о 00:14

Повітряна тривога охопила всю Україну.

Мапа тривог станом на 00:14

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: РФ підняла в небо винищувач фото 1

Нагадаємо, завершилася 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 34 авіаційні удари. Зокрема, застосував чотири ударні дрони Shahed-136, усі – знищено. Також РФ здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: тривога Україна російська ракета

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