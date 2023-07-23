Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО: названа дата

Сторони зустрінуться для того, щоб провести консультації щодо транспортування українського зерна через Чорне море

Зустріч відбудеться на рівні послів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва. Про це повідомила агенція DPA.

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Сторони зустрінуться для того, щоб «провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску. За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів.

Напередодні у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна – НАТО для кризових консультацій через безпекову ситуацію в Чорному морі.

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«Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи «зернового коридору». У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень Ради Україна – НАТО. І цей механізм може спрацювати», – розповів Зеленський.

Столтенберг після розмови з Зеленським наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно і додав, що після саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, «Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше». «Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю», – написав генсек НАТО у Twitter.

Раніше Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.