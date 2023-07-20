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В Україні була оголошена повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні була оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві на низці областей України станом на 18:52 пролунав сигнал тривоги. Наразі причини тривоги невідомі. Станом на 19:10 тривогу було скасовано.

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про виліт Міг-31 окупантів з території РФ.

В Україні була оголошена повітряна тривога фото 1

Триває 520-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування «Калібр», п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», чотири крилаті ракет Х-22, сім крилатих ракет «Онікс» та 19 ударних БпЛА типу Shahed. 

Теги: окупанти тривога

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