Сили оборони України 17 листопада та в ніч проти 18 листопада завдали ударів по військовій логістиці російських окупантів. Серед уражених об'єктів – автомобільний міст через Сіверський Донець на Луганщині та ремонтна база на Курщині. Крім того, підтверджено пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ унаслідок попередньої атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військового командування, у районі Станиці Луганської українські захисники уразили автомобільний міст через річку Сіверський Донець. Російська армія використовувала цю переправу для постачання на фронт боєприпасів, пального та військової техніки.

У Генштабі наголосили, що удари по мостах суттєво ускладнюють логістику окупантів, оскільки противнику доводиться шукати альтернативні маршрути постачання та витрачати ресурси на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Крім того, в ніч проти 18 листопада Сили оборони атакували ремонтну базу російського підрозділу в районі Хомутовки Курської області. На цьому об'єкті здійснювали ремонт пошкодженої військової техніки, яку планували повернути на фронт.

Водночас українське командування уточнило результати удару по 123-му авіаційному ремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області РФ, завданого 10 листопада. Підтверджено пошкодження трьох військово-транспортних літаків, один із яких – Іл-76 – зазнав значних ушкоджень.

За даними Генштабу, пошкоджені літаки тимчасово виведено з ладу. Російська армія використовує військово-транспортну авіацію для перекидання особового складу, озброєння, техніки та боєприпасів.

У Генеральному штабі наголосили, що удари по ключових військових об'єктах противника триватимуть до повного припинення російської збройної агресії проти України.

Нагадаємо, 10 листопада «Главком» повідомляв про вибухи та пожежу в районі авіаремонтного заводу в Старій Руссі. За попередньою інформацією, під ударом опинилося підприємство, яке спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні військово-транспортних літаків Іл-76, Іл-78 та інших повітряних суден.

Також 16 листопада Сили оборони атакували нафтобазу в Ростовській області та низку військових об'єктів російської армії. Серед цілей були пункти управління окупаційних підрозділів, склад матеріально-технічних засобів і район зосередження військової техніки.

Крім того, у серпні українські військові уразили два залізничні мости, які забезпечували сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Операція була спрямована на порушення військової логістики російських військ на південному напрямку.