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Чи будуть в Києві святкування на Новий рік: відповідь КМДА

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чи будуть в Києві святкування на Новий рік: відповідь КМДА
Ялинка незламності, встановлена на Софійській площі в Києві у 2022 році
фото: КМДА

Біля головної ялинки країни буде встановлено фотозону

Цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується, але на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо Росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік», – зазначила вона.

За словами Ганни Старостенко, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених іграшками.

Кожен охочий зможе взяти іграшку з ялинки собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України.

Заступниця голови КМДА додала, що до святкувань долучаються київські заклади культури. Зокрема, комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави.

«У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів. Бібліотеки теж не залишаються поза увагою: працівники організовують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей», – сказала Старостенко.

Нагадаємо, головну ялинку країни цього року, за традицією, встановлять на Софійській площі в Києві. Грошей місто не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

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Теги: Різдвяні свята новорічні свята Київ ялинка

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