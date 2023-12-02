Чи будуть в Києві святкування на Новий рік: відповідь КМДА

Ялинка незламності, встановлена на Софійській площі в Києві у 2022 році

Біля головної ялинки країни буде встановлено фотозону

Цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується, але на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

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«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо Росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік», – зазначила вона.

За словами Ганни Старостенко, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених іграшками.

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Кожен охочий зможе взяти іграшку з ялинки собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України.

Заступниця голови КМДА додала, що до святкувань долучаються київські заклади культури. Зокрема, комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави.

«У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів. Бібліотеки теж не залишаються поза увагою: працівники організовують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей», – сказала Старостенко.

Нагадаємо, головну ялинку країни цього року, за традицією, встановлять на Софійській площі в Києві. Грошей місто не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.