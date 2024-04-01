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У Харкові працівниця дитячого садка коригувала ракетні удари по місту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові працівниця дитячого садка коригувала ракетні удари по місту
За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року
фото: пресслужба СБУ

У вільний від роботи час жінка допомагала окупантам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі

У Харкові правоохоронці затримали працівницю дитячого садка  за те, що вона діяла як агент російської розвідки, надаючи координати та розвідувальні дані для корегування ворожих ударів по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору із позначенням координат на Google-картах.

«На підставі агентурного «звіту» окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed», – вказали в СБУ.
Як повідомили у відомстві, ворожу поплічницю було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності. Також у цей час було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.

Правоохоронці затримали зловмисницю у власному помешканні.

За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до рф та приєднався до ворожих військ.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, увечері 31 березня в Харкові пролунали вибухи, було  зафіксовано влучання.  Також відомо, що внаслідок влучання пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ,

Теги: СБУ Харків зрада державна зрада

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