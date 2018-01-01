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    Події в Україні

    У Києві з’явиться представництво Баварії

    Про створення представництва домовляється міністр закордонних справ України
    У Києві планують відкрити представництво Баварії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.   Ініціативу було оголошено в Мюнхені під час відкриття меморіальної дошки на будинку, де колись розміщувалося консульство Української народної республіки. «Сьогодні зустрічатимуся з представниками баварського уряду.
    • Сьогодні, 14:03
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    Баварія, Німеччина
    Баварія, Німеччина

    Про створення представництва домовляється міністр закордонних справ України

    У Києві планують відкрити представництво Баварії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.  

    Ініціативу було оголошено в Мюнхені під час відкриття меморіальної дошки на будинку, де колись розміщувалося консульство Української народної республіки.

    «Сьогодні зустрічатимуся з представниками баварського уряду. Будемо говорити про те, що представництво Баварії буде відкрито в Україні. Про це вже майже домовилися», - повідомив Клімкін.

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    Міністр додав,що  за часів УНР в Києві було представництво Баварії. «Тобто ми повертаємося», - сказав він.

    Нагадаємо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    З 16 до 18 лютого конференцію  відвідають президенти та прем'єр-міністри близько 20 країн світу. Головні питання, які обговорюватимуться під час цьогорічної конференції, стосуватимуться майбутнього Європи, трансатлантичних відносин та конфлікту на Близькому Сході.

    Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.


    • Сьогодні, 10:43
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    На конференції обговорять майбутнє Європи

    Більше 500 політиків та експертів з усього світу обговорюватимуть загрозу міжнародних конфліктів під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочала у п'ятницю, 16 лютого і триватиме до 18 числа.

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