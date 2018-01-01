У Києві з’явиться представництво Баварії

Про створення представництва домовляється міністр закордонних справ України

У Києві планують відкрити представництво Баварії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Ініціативу було оголошено в Мюнхені під час відкриття меморіальної дошки на будинку, де колись розміщувалося консульство Української народної республіки. «Сьогодні зустрічатимуся з представниками баварського уряду.



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Баварія, Німеччина

Про створення представництва домовляється міністр закордонних справ України

У Києві планують відкрити представництво Баварії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Ініціативу було оголошено в Мюнхені під час відкриття меморіальної дошки на будинку, де колись розміщувалося консульство Української народної республіки.

«Сьогодні зустрічатимуся з представниками баварського уряду. Будемо говорити про те, що представництво Баварії буде відкрито в Україні. Про це вже майже домовилися», - повідомив Клімкін.

Міністр додав,що за часів УНР в Києві було представництво Баварії. «Тобто ми повертаємося», - сказав він.

Нагадаємо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

З 16 до 18 лютого конференцію відвідають президенти та прем'єр-міністри близько 20 країн світу. Головні питання, які обговорюватимуться під час цьогорічної конференції, стосуватимуться майбутнього Європи, трансатлантичних відносин та конфлікту на Близькому Сході.

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

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На конференції обговорять майбутнє Європи

Більше 500 політиків та експертів з усього світу обговорюватимуть загрозу міжнародних конфліктів під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочала у п'ятницю, 16 лютого і триватиме до 18 числа.