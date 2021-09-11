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    У кількох регіонах запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень

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    <br />Перелік міст та місць, де саме встановили камери - У кількох регіонах запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень

    Перелік міст та місць, де саме встановили камери
    Фото Патрульної поліції

    Всього в Україні вже працює 138 таких приладів

    На дорогах України з 10 вересня почали працювати ще 20 приладів системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

    «З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі», – написав він.

    Розташування приладів

    Полтавська область (три прилади контролю КАСКАД):

    • на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год)
    • на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)
    • на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)

    м. Кременчук (два прилади контролю КАСКАД)

    • вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)
    • просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год)

    м. Миколаїв (два прилади контролю КАСКАД)

    • просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км/год)
    • просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год)

    м. Полтава (три прилади контролю КАСКАД)

    • вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год)
    • вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)
    • вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

    м. Харків (шість приладів контролю КАСКАД)

    • просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год)
    • просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год)
    • просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год)
    • просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год)
    • вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год)
    • Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год)

    м. Чернівці (чотири прилади контролю КАСКАД)

    • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год)
    • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год)
    • вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год)
    • вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

    Загальна кількість камер, що автоматично фіксують правопорушення у сфері ПДР, дорівнює 138.

    Громадяни можуть ознайомитися з картою розміщення цих комплексів на сайті МВС.

    6 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на українських дорогах до кінця цього року планується встановити загалом 270 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

    Нагадаємо, раніше на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.

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    Теги: Харків МВС Полтава АТО міністр ПДР Чернівці Facebook Олексій Білошицький Кременчук Денис Монастирський
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    У кількох регіонах запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень