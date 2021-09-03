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    Сьогодні на дорогах України запрацювали нові камери автофіксації: список адрес

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    Майже сотня камер працює в Україні на трасах - Сьогодні на дорогах України запрацювали нові камери автофіксації: список адрес
    Майже сотня камер працює в Україні на трасах
    Фото з відкритих джерел

    Ще 21 комплекс камер встановили в кількох областях України

    На дорогах України з’явиться ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР. Про це повідомило МВС.

    Вже відсьогодні, з 3 вересня, нові датчики контролюють дотримання швидкісного режиму в кількох областях України.

    У Вінницькій області з’явилося відразу п’ять камер.

    На автомагістралях М-21 на 294 км розташували відразу дві камери в обидві сторони.

    На трасі М-30 встановлено три датчики для контролю швидкості – на 404 км працюють дві камери в обидві сторони, а на ділянці 404 км+640 – одна в сторону Умані.

    Львівська область отримала всього один пристрій для контролю КАСКАД – камеру розташували на ділянці 685 км+309 траси М-06. Направлена камера в сторону с. Долинівка.

    На дорогах Чернігівської області з’явилися чотири камери відеофіксації:

    • На трасі Н-07 на ділянці 60 км+426 в сторону Києва;
    • На трасі М-01-02 – ділянка 6 км+414 в сторону Києва;
    • Третю камеру розташували на ділянці 43 км+993 траси М-02 в сторону Чернігова;
    • Остання – на ділянці 125 км + 385 автодороги М-02 в сторону с. Бобрик.

    В межах міста Полтава встановили три камери автофіксації:

    • Вулиця Європейська, 155 в сторону вул. Автобазівська;
    • Вул. Світанкова 14, камеру направили в бік вулиці Юрія Тимошенка;
    • Вулиця Маршала Бірюзова 32 – камера фіксує правопорушення з боку вулиці Героїв-Пожежних.

    Миколаїв отримав три камери КАСКАД – на проспекті Героїв України 20 в сторону Київського шосе, а також на проспекті Богоявленському 125 – там камера направлена на вулицю Старофортечна.

    Дороги Харкова оснастили трьома датчиками.

    1. Перший розташували на проспекті Науки 12 в сторону просп. Незалежності.
    2. Другий – за адресою Полтавський Шлях 62-Б в сторону вулиці Євгена Котляра.
    3. Останню камеру встановили на Білгородському шосе 2, в сторону вул. Дерев’янка.

    Всі три пристрої скануватимуть швидкість пересування авто в автоматичному режимі.

    Місто Хуст у Закарпатській області отримало три камери.

    1. Першу розташували на вулиці Львівській 157 в напрямку вул. 9 травня.
    2. Другу – за адресою вул. Івана Франка 165. Її направили в бік центру населеного пункту.
    3. Остання камера розташувалася на вулиці Волошина 81 в напрямку центру міста.

    За даними МВС, на території України працює 97 камер, які фіксують правопорушення з боку водіїв автоматично. Ознайомитися з розташуванням датчиків можна на офіційному сайті МВС.

    Нагадаємо, що 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.

    Читайте також: В Україні запрацюють ще 20 камер фіксації порушень ПДР. Де їх встановлено
    Теги: Запоріжжя МВС Полтава дороги Кривий Ріг ПДР міст вулиця місто Хуст
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    Сьогодні на дорогах України запрацювали нові камери автофіксації: список адрес