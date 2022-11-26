У кількох областях оголошена повітряна тривога (карта)

У небо над Енгельсом піднялися ворожі ракетоносці Ту-95 МС

У кількох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють, що у небо над Енгельсом піднялися ворожі ракетоносці Ту-95 МС.

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Повітряна тривога оголошена у таких областях:

Карта тривог станом на 15:45 alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 276-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.