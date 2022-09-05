Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу 

Рашисти били по Нікопольському та Криворізькому районах

За день в області від обстрілів постраждало троє осіб, одна жінка загинула

У Кривому Розі ввечері 5 вересня пролунали вибухи, окупанти нанесли два ракетні удари по району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Ввечері, приблизно о 19 годині, ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються», – написав він.

Загалом 5 вересня у Дніпропетровській області під обстрілами були Криворізький та Нікопольський райони.

Ворог гатив по будинках мирного населення і забрав життя літньої жінки.

Зокрема, опівдні в Апостолівській громаді через обстріл «Ураганами» сталася пожежа в господарчій споруді – снаряд влучив у газопровід.

Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Троє осіб постраждало. Дві жінки 59 та 78 років та 72-річний чоловік. Всі постраждалі – в лікарнях. Одна жінка 1936-го року народження загинула.

О 13.00 ворог гатив по Нікопольському району. Обстріли спричинили загоряння в полі. Вогнем знищено пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектари.

Нагадаємо, удень у Кривому Розі місцеві повідомляли про звуки вибухів.

Також рашисти з «Ураганів» обстріляли Криворізький район: постраждалі у тяжкому стані.