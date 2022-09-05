Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу 
Рашисти били по Нікопольському та Криворізькому районах 
фото з соцмереж

За день в області від обстрілів постраждало троє осіб, одна жінка загинула 

У Кривому Розі ввечері 5 вересня пролунали вибухи, окупанти нанесли два ракетні удари по району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Ввечері, приблизно о 19 годині, ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються», – написав він.

Загалом 5 вересня у Дніпропетровській області під обстрілами були Криворізький та Нікопольський райони.

Ворог гатив по будинках мирного населення і забрав життя літньої жінки.

Зокрема, опівдні в Апостолівській громаді через обстріл «Ураганами» сталася пожежа в господарчій споруді – снаряд влучив у газопровід. 

Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Троє осіб постраждало. Дві жінки 59 та 78 років та 72-річний чоловік. Всі постраждалі – в лікарнях. Одна жінка 1936-го року народження загинула. 

О 13.00 ворог гатив по Нікопольському району. Обстріли спричинили загоряння в полі. Вогнем знищено пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектари. 

Нагадаємо, удень у Кривому Розі місцеві повідомляли про звуки вибухів

Також рашисти з «Ураганів» обстріляли Криворізький район: постраждалі у тяжкому стані.

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти обстріл Дніпропетровщина жінка чоловік населення ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Дніпропетровщині виявлено ворожий безпілотник «Орлан-10»
На Дніпропетровщині впав російський безпілотник
Вчора, 00:19
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загорілись приватні будинки
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (фото)
Вчора, 08:01
Окупанти намагалися вдарити ракетами по Україні
Сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині
Вчора, 10:56

Події в Україні

Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація
Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація
Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС
Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС
Окупанти знищили нафтобазу поблизу Кривого Рогу
Окупанти знищили нафтобазу поблизу Кривого Рогу
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу 
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу 
Черкаська влада повідомила, скільки очікується паломників-хасидів в Умані
Черкаська влада повідомила, скільки очікується паломників-хасидів в Умані
Пів року не бачив дітей: Кім показав зворушливе фото з родиною 
Пів року не бачив дітей: Кім показав зворушливе фото з родиною 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
178K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
152K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
136K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
37K
Місія МАГАТЕ з окупантами на Запорізькій АЕС: якого звіту чекати?
37K
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва

Новини

П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Сьогодні, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Сьогодні, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Сьогодні, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Сьогодні, 18:25
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту