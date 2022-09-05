Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
За день в області від обстрілів постраждало троє осіб, одна жінка загинула
У Кривому Розі ввечері 5 вересня пролунали вибухи, окупанти нанесли два ракетні удари по району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
«Ввечері, приблизно о 19 годині, ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються», – написав він.
Загалом 5 вересня у Дніпропетровській області під обстрілами були Криворізький та Нікопольський райони.
Ворог гатив по будинках мирного населення і забрав життя літньої жінки.
Зокрема, опівдні в Апостолівській громаді через обстріл «Ураганами» сталася пожежа в господарчій споруді – снаряд влучив у газопровід.
Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.
Троє осіб постраждало. Дві жінки 59 та 78 років та 72-річний чоловік. Всі постраждалі – в лікарнях. Одна жінка 1936-го року народження загинула.
О 13.00 ворог гатив по Нікопольському району. Обстріли спричинили загоряння в полі. Вогнем знищено пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектари.
Нагадаємо, удень у Кривому Розі місцеві повідомляли про звуки вибухів.
Також рашисти з «Ураганів» обстріляли Криворізький район: постраждалі у тяжкому стані.
Коментарі — 0