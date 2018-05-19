У Кременчуці чоловік вставив руку до працюючої бетономішалки

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Робочий вставив руку в бетономішалку під час її роботи

Лікарі оцінюють стан хворого як стабільно важкий

У п’ятницю, 18 травня, до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» був доставлений 26-річний житель села Вербка, який працює плиточником на одному з підприємств Кременчука Полтавської області. Лікарі поставили молодій людині діагноз - відкритий перелом кісток правої кисті руки, інформує місцеве видання 05366.com.ua.

Як повідомив потерпілий, травму він отримав на робочому місці під час змішування бетону. Не дотримавшись правил техніки безпеки, робочий вставив руку в бетономішалку під час її роботи і отримав травму.

Лікарі оцінюють стан хворого як стабільно важкий.

Обставини цієї пригоди розслідує поліція Кременчука. Відкрито кримінальне провадження за статтею 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Винний у цьому злочині заплатить штраф в розмірі до 850 гривень.