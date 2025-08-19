Головна Країна Події в Україні
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент
фото: Віталій Малецький/Facebook

Малецький: Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі

Після масованої атаки російської терористичної армії у Кременчуці виявлено нерозірвані касетні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Малецького.

«На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі! Бережіть себе!», – йдеться у повідомленні.

У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська терористична армія масовано атакувала Полтавщину. Внаслідок чого постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Також у ніч на 19 серпня російські терористи атакували Сумщину ударними дронами. За повідомленням очільника Сумської ОВА, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від цинічного російського удару оселя загорілася.

