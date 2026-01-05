Головна Країна Події в Україні
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
Росіяни спрямували щонайменше три дрони на приміщення
фото з відкритих джерел

Ворожий удар обірвав життя 64-річного чоловіка

Російська окупаційна армія завдала удару безпілотниками по пункту видачі гуманітарної допомоги у Херсонській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські терористи атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади. Щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої потреби», – наголосив посадовець.

За його словами, ворожий удар обірвав життя 64-річного чоловіка. Також поранення дістали 79-річна жінка й 71-річний чоловік: у потерпілих – вибухові травми та уламкові поранення.

Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні, медики оцінюють стан поранених, як середньої тяжкості 
 
 «Люди отримують усю необхідну меддопомогу», – запевнив Прокудін.

Як уточнили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, удар було завдано 5 січня близько 10:30. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано серію ракетних ударів, перший з яких припав на промислову зону Слобідського району.

Перший вибух у місті пролунав близько 12:45. Мер міста повідомив, що влучання сталося у промзону у Слобідському районі. У Повітряних силах у цей час писали про бойову роботу по російських безпілотниках у Харкові.

У понеділок, 5 січня, російські військові обстріляли одну із лікарень у Херсоні. Внаслідок чого постраждали люди.

За даними влади, унаслідок ворожого удару 36-річна жінка та 57-річна медпрацівниця дістали вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалим надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. 

