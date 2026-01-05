Головна Країна Події в Україні
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Плетенчук: Можна зафіксувати перший у цьому році вихід у море підводного човна

Уночі російські війська вперше від початку цього року вивели у відкрите море підводний човен-носій ракет. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає «Главком».

«Можна зафіксувати перший у цьому році вихід у море підводного човна. З іншого боку, в цьому не те, щоб було щось нове. Тому можу зазначити, що різких змін обстановка не зазнала», – наголосив речник.

Решта кораблів флоту, включно з патрульними та ракетними катерами, залишаються на місці.

Нагадаємо, уночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Внаслідок чого одна людина загинула та троє осіб постраждало.

Зокрема, 5 січня російські війська атакували Чернігів, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники. Ціллю ворожого удару стало одне з міських підприємств.

Як повідомлялося, проти 5 січня окупанти масовано атакували Україну. Основний напрямок удару – Чернігів, Київ, Вишгород, Чернігівська, Київська, Харківська області.

