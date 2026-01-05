Головна Країна Події в Україні
Натовпи відпочивальників і довгі черги на підйомник. Що відбувається на Буковелі (фото, відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Натовпи відпочивальників і довгі черги на підйомник. Що відбувається на Буковелі (фото, відео)
Буковель переповнений: натовп відпочивальників і довгі черги на підйомник
фото: Antonov Vladyslav

Людей так багато, що виникає відчуття, ніби сюди з’їхалася половина країни

На найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» так багато туристів, що підйомники переповнені, а черги тягнуться на сотні метрів. Про це повідомляє «Главком».

У розпал зимового сезону Буковель буквально «забитий» туристами. Кілометрові черги на підйомники та переповнені траси створюють враження, що сюди приїхала половина країни. Не зважаючи на високі ціни немає вільного місця.

Відпочивальники діляться у соцмережах фотографіями переповнених підйомників та натовпів на трасах.

Натовп відпочивальників заповнив Буковель
Натовп відпочивальників заповнив Буковель
фото з відкритих джерел
Буковель переповнений: кілометрові черги й натовпи туристів
Буковель переповнений: кілометрові черги й натовпи туристів
фото з відкритих джерел
Щоб не витрачати час у чергах, варто приїжджати на Буковель о 8 ранку, радить телеведуча Валентина Хамайко.

Валентина Хамайко поділилася веселими моментами другого дня у горах
Валентина Хамайко поділилася веселими моментами другого дня у горах
фото: скришот з відео Валентина Хамайко

У своєму телеграм-каналі Слава Дьомін показав, що, незважаючи на скарги на ціни, ресторани на Буковелі переповнені.

Ведучий зазначив: «Ви знаєте, так цікаво: усі жаліються на ціни в Буковелі, але – опа! Ресторани-то повні».

За його словами, середній чек для двох у закладі складає близько двох тисяч гривень. Він також поділився відео, на якому видно, що всі столики заповнені.

Нагадаємо, що у Карпатах відбулося відкриття сезону на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель». Через це на курорті спостерігаються довгі черги з сотень людей та машин.

