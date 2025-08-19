Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Сумщину: є постраждалі, загорівся будинок

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ворог атакував Сумщину
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу є постраждалі.

У ніч на 19 серпня російські терористи атакували Сумщину ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За повідомленням очільника Сумської ОВА, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від цинічного російського удару оселя загорілася.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

Наразі на місці влучання триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що російські удари продовжуються попри гучні заяви про перемир'я. Також зауважимо, що у Вашингтоні проходить зустріч європейських лідерів, президента Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського.

У час, коли лунають повідомлення про досягнення миру в Україні, Росія тероризує мирне населення ракетами та ударними дронами. За повідомленням моніторингових каналів, існує загроза балістичного озброєння.

Нагадаємо, увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою. Внаслідок чого пошкоджено корпус Сумського державного університету.

Один із корпусів університету згорів через влучання безпілотників, а в іншому через приліт ракети поблизу вилетіли вікна на всіх поверхах. Також пошкоджені сусідній корпус та бібліотека.

Події в Україні

Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

