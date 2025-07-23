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Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію
Деревопад після десятихвилинної зливи у Києві. 22 липня 2025 рік
фото: Юлія П’ятецька/Facebook

 За офіційними даними, внаслідок буревію в місті повалено понад 30 дерев

Вчорашня літня злива, що пронеслася Києвом, спричинила масове падіння дереву різних районах столиці. Це явище викликало дискусію серед киян щодо справжніх причин такої крихкості міських зелених насаджень. Журналістка Юлія П’ятецька у своєму дописі на Facebook висловила припущення, що справа не лише у силі дощу, а й у впливі війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналістки.

За словами Юлії П’ятецької, вчора була «звичайна літня злива», яка тривала близько 10 хвилин з перервами, «нічого особливого» порівняно з сильними дощами минулих років. Проте, на відміну від попередніх років, цього разу наслідки виявилися катастрофічними: «Вирвані дерева, потрощені автівки, обірвані провода».

У Києві буревій поклав величезні дерева
У Києві буревій поклав величезні дерева
фото: Юлія П’ятецька/Facebook

Журналістка проводить паралель між станом дерев та загальним станом суспільства, зазначаючи, що «четвертий рік земля здригається від вибухів, всі ці резонансні хвилі носяться майже кожну ніч над головою». На її думку, саме це послаблює дерева, яким «вже нема сил під усім цим стояти незламно».

Наслідки буревію у одному зі столичних дворів
Наслідки буревію у одному зі столичних дворів
фото: Юлія П’ятецька/Facebook

У коментарях під дописом розгорнулася дискусія. Олена Коркодим зазначила, що це був горизонтальний дощ, який є «рідкісним явищем», тоді як Юлія П’ятецька, яка була на вулиці під час дощу, наполягає, що це був «дощ як дощ», і що випадки падіння дерев після злив – не поодинокі. Вона також звернула увагу на те, що частина дерев біля її дому «перекрутило за роки війни» і вони «ростуть майже паралельно землі».

Олександр Онищенко припустив, що причиною може бути «нечиста сила», а також «незграбність Зеленбуду», адже великі дерева у місті потребують постійної обрізки. Він також зауважив, що «торнадо, хоч і не так як в Арізоні чи Техасі, але бувають». На що Юлія П’ятецька відповіла, що «Незграбність «Київзеленбуду» була завжди, але щоб після звичайної зливи падали дерева, та ще в такій кількості, не було. Ніякого торнадо не було».

Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію фото 1
скриншот коментарів
Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію фото 2
скриншот коментарів
Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію фото 3
скриншот коментарів

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань. За офіційними даними, внаслідок буревію в місті повалило понад 30 дерев. Це спричинило тимчасові перешкоди для руху та створило додаткові незручності для мешканців.

На вулиці Бульварно-Кудрявській велике дерево впало на припарковані автомобілі
На вулиці Бульварно-Кудрявській велике дерево впало на припарковані автомобілі
фото: glavcom.ua

Негода, що пронеслася столицею, не оминула й Київський зоопарк. Сильний вітер та злива призвели до пошкодження вольєрів, а також поламаних дерев та гілок на території. Проте, завдяки оперативним діям працівників, усі тварини перебувають у безпеці.

Наслідки буревію у столичному зоопарку
Наслідки буревію у столичному зоопарку
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook
Наслідки буревію у столичному зоопарку
Наслідки буревію у столичному зоопарку
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook
Наслідки буревію у столичному зоопарку
Наслідки буревію у столичному зоопарку
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook
Ліквідація наслідків буревію у Києві. 22 липня 2025 рік
Ліквідація наслідків буревію у Києві. 22 липня 2025 рік
фото: пресслужба КМДА
Понад 100 працівників «Київзеленбуду» продовжують ліквідацію наслідків негоди 22 липня
Понад 100 працівників «Київзеленбуду» продовжують ліквідацію наслідків негоди 22 липня
фото: КМДА

Над ліквідацією наслідків негоди працювали понад 40 працівників комунального об'єднання «Київзеленбуд» та 15 рятувальників столичної служби КАРС. До робіт залучалося понад 10 одиниць техніки «Київзеленбуду» та три аварійно-рятувальні автомобілі.

Теги: рослини негода війна Київ

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