Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова

Слобідський район опинився під ракетним ударом

У Харкові зафіксовано серію ракетних ударів, перший з яких припав на промислову зону Слобідського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови Ігора Терехова.

Перший вибух у місті пролунав близько 12:45. Мер міста повідомив, що влучання сталося у промзону у Слобідському районі. У Повітряних силах у цей час писали про бойову роботу по російських безпілотниках у Харкові.

З 12:51 по 13:14 у місті пролунали ще чотири вибухи. Міський голова повідомив про ракетні удари по Харкову.

«Ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Маємо дуже значні пошкодження», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, 1 січня у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами.

2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.