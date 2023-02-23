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У Криму партизани підірвали залізницю (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму партизани підірвали залізницю (фото)
фото: Baza

Рух потягів зупинено

У тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи поблизу села Поштове, що неподалік Сімферополя. Як повідомляється, підірвана частина залізниці. Про це повідомляє Baza .

За інформацією видання, залізниця була пошкоджена за 12 км від станції «Сімферополь». Рух поїздів зупинили.

У Криму партизани підірвали залізницю (фото) фото 1

«Усього було затримано три поїзди: один потяг Севастополь – Санкт-Петербург зі 166 пасажирами, а також два приміські електропоїзди», – зазначає видання.

При цьому підрив залізниці у Криму підтверджують партизани підпільного руху «Атеш».

У Криму партизани підірвали залізницю (фото) фото 2

«Успішно ліквідовано частину залізничного полотна в районі села Поштове, неподалік окупованого Сімферополя. Потяги стоять, ніхто нікуди вже не їде, і нічого нікуди вже не везуть», – сказано в повідомленні партизанів.

Раніше у Криму партизани підірвали автівку з російськими окупантами.

Теги: Севастополь потяг залізниця Сімферополь партизани

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