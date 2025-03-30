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На Херсонщині партизани знищили російський РЕБ «Лорандит» – ГУР

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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На Херсонщині партизани знищили російський РЕБ «Лорандит» – ГУР
За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандіт»
фото: ГУР Міноборони України

Окупанти використовують «Лорандіт» для придушення радіозв’язку

На Херсонщині в ніч на 29 березня рух опору знищив вантажівку російської армії з комплексом радіоелектронної боротьби «Лорандит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки МО  України.

За даними ГУР, окупанти використовують «лорандіт» для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки.

«В ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ. За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандіт»» – зазначили у розвідці.

У ГУР підкреслили, що знищення такого обладнання значно послаблює можливості армії-агресора.

Нагадаємо, Українські розвідки за допомогою безпілотників продовжують нищити ворожу ППО на території тимчасово окупованого Криму. Дрони спецпідрозділу ГУР Prymarу продовжують бойову роботу над окупованим півостровом. 

РФ вже спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045-го року. Близько половини таких сценаріїв стосуються Північної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького під час круглого столу «Нові контури європейської безпеки».

«Розв’язати українське питання» Росія намагатиметься до 2026 року, зауважив Скібіцький – адже, якщо війна триватиме ще 5-10 років, то РФ «ніколи не зможе наздогнати США та Китай». А взагалі геополітичні розрахунки Кремля стосуються періоду 2026-2035 років, причому наслідки мають діяти до 2045-го.

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Теги: Херсонщина ГУР

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