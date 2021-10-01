У Полтаві маршрутка на ходу «згубила» два колеса (відео)

У транспортного засобу відпало два колеса: одне влетіло в зупинку з людьми

У Полтаві в маршрутки на ходу відпало два колеса. При цьому одне влетіло в зупинку, біля якої стояли люди. Відео опублікували в Telegram-каналі «Т. Полтава».

На відео з реєстратора видно, як у маршрутки на великій швидкості відвалюються два лівих колеса – спочатку переднє, а через кілька секунд і заднє.

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Окрім того, місцеві жителі скаржаться, що побоюються їздити у громадському транспорті. При тому, що вартість проїзду 8 грн.

У мережі користувачі вражені від «сервісу» місцевих маршруток та пишуть, що якість зовсім не відпадає цінам на транспорт.

Нагадаємо, у середу, 22 вересня, на проспекті Степана Бандери в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автобусів: маршрутки №183 (станція метро «Почайна» - проспект Свободи) та автобуса Volvo.

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