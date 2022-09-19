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У Кривому Розі пролунали вибухи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Кривому Розі пролунали вибухи 
В області лунала повітряна тривога
фото з відкритих джерел

Перебувайте в укриттях! 

У Кривому Розі надвечір 19 вересня було чутно звук вибуху. Про це повідомили в соцмережах місцеві мешканці та кореспонденти «Суспільного».

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Наразі невідомо, що саме сталося в місті. Місцевих мешканців просять не нехтувати небезпекою та перебувати в укриттях! 

Як відомо, 14 вересня російська армія випустила в Кривий Ріг вісім ракет. Пізніше з'ясувалося, що це були ракети «Кинджал» та «Іскандер». Після цього в кількох районах міста зникло водопостачання, адже росіяни навмисне вгатили по гідротехнічній споруді. 

При ударі люди не постраждали, але у річці Інгулець піднявся рівень води до двох метрів. Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі було підтоплено було 112 житлових будинків.

Нагадаємо, 15 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу. Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд.

16 вересня у Кривому Розі у річці Інгулець почервоніла вода. Фахівці засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем. 

Теги: тривога Кривий Ріг вибух

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