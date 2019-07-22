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    Події в Україні

    У Кривому Розі закидали камінням синагогу

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    У поліції додали, що чоловік має психічне захворювання та перебуває на обліку в лікарні - У Кривому Розі закидали камінням синагогу
    У поліції додали, що чоловік має психічне захворювання та перебуває на обліку в лікарні

    Поліція затримала порушника на місці події, ним виявився 33-річний раніше не судимий місцевий житель

    У Кривому Розі поліцейські затримали місцевого жителя, який пошкодив приміщення синагоги та залишив записки з погрозами на адресу віруючих. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Зазначається, що у будівлю синагоги, яка розташована на вулиці Пушкіна, невідомий чоловік кинув каміння та розбив скло у вхідних дверях.

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    «Поліція отримала виклик вранці 21 липня», - йдеться у повідомленні пресслужби поліції Дніпропетровської області.

    Правоохоронці повідомили, що на місці події затримали порушника - ним виявився 33-річний раніше не судимий місцевий житель.

    У поліції додали, що чоловік має психічне захворювання та перебуває на обліку в лікарні.

    За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

    Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

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