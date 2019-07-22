У Кривому Розі закидали камінням синагогу
Поліція затримала порушника на місці події, ним виявився 33-річний раніше не судимий місцевий житель
У Кривому Розі поліцейські затримали місцевого жителя, який пошкодив приміщення синагоги та залишив записки з погрозами на адресу віруючих. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що у будівлю синагоги, яка розташована на вулиці Пушкіна, невідомий чоловік кинув каміння та розбив скло у вхідних дверях.
«Поліція отримала виклик вранці 21 липня», - йдеться у повідомленні пресслужби поліції Дніпропетровської області.
Правоохоронці повідомили, що на місці події затримали порушника - ним виявився 33-річний раніше не судимий місцевий житель.
У поліції додали, що чоловік має психічне захворювання та перебуває на обліку в лікарні.
За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи.