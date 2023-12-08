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Ракети атакують Київщину, працює ППО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракети атакують Київщину, працює ППО
Сили ППО працюють по ворожих цілях
фото ілюстративне

На Київщині вранці прогриміли вибухи

У п’ятницю, 8 грудня, о 7:36 на Київщині прогриміли вибухи. У регіоні вже працюють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Жителі Київщини! Ракетна атака!» - йдеться в повідомленні.

Київська ОВА закликає мешканців області дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!

«Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила «двох стін» під час сигналу повітряної тривоги», – закликає влада Київщини.

Нагадаємо, вранці 8 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та зенітними керованими ракетами С-300 з території Білгородської області РФ.

Російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах.

Теги: ракета тривога Київщина окупанти вибух

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