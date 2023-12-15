Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Міноборони РФ інформує про збиття шести безпілотників
У російському Курську ввечері 15 грудня прогриміло кілька вибухів. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу протиповітряної оборони.
«У небі над Курськом працює ППО. Прошу зберігати спокій!», – написав очільник області у Telegram.
Згодом у міноборони РФ заявили про нібито «припинення спроби атаки із застосуванням БпЛА». Країна-агресорка традиційно звинуватила Україну.
У російському відомстві уточнили, що безпілотники були літакового типу, і їх нібито було збито о 17:30 за місцевим часом.
«Черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати знищені над територією Курської області», – йдеться в повідомленні.
Через годину у міноборони РФ додали, що збили ще чотири дрони.
Нагадаємо, що українські розвідники 18 листопада уразили дві дороговартісні російські радіолокаційні станції в Курській області.
Крім того, росіяни заявляли, що Збройні сили України нібито вдарили по Суджанськиому району Курської області вночі 16 листопада, через що населені пункти залишилися без електрики.
Раніше в Росії заявили про нову атаку на Курську атомну електростанцію (АЕС) нібито з боку ЗСУ.
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