Окупанти на Донбасі тричі порушили режим «тиші» і поранили двох українських захисників



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Українських військовослужбовців оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів

Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність - пресслужба

Незаконні збройні формування Російської Федерації 21 липня тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зазначається, що за поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», агресор застосував міномети калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

«У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються», - йдеться у повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «тиша» дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.